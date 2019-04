Sophie Cluzel, secrétaire d’État chargée des personnes handicapées en visite à Angers

Sophie Cluzel, en visite à la MDA d’Angers

Ce matin Sophie Cluzel, secrétaire d’état auprès du Premier Ministre en charge des personnes handicapées, s’est rendue à la Maison Départementale de l’Autonomie à Angers. Une discussion entre les élus locaux et les professionnels de la MDA s’est tenue avant que la secrétaire d’état ne rencontre des familles concernées par le handicap.

Venue ce matin à la Maison Départementale de l’Autonomie du Maine-et-Loire, la secrétaire d’État cherchait à être au plus près du terrain et observer les actions mises en place par les services locaux. « C’est important de voir ce qui se passe sur le terrain » à t-elle déclaré alors que la rencontre débutait.

Il était question lors de la rencontre entre avec les élus locaux et quelques uns des 145 agents de la MDA, des grands axes de travail vis-à-vis du handicap. L’un d’eux à porté longuement l’attention au long des presque deux heures d’échanges, l’accompagnement des personnes en perte d’autonomie. « Aujourd’hui, nous devons réfléchir à l’accueil et l’accompagnement des personnes en perte d’autonomie », estime Sandrine Tulik, directrice de la MDA.

« On ne peut pas demander à une famille de frapper à la porte seule »

La déclaration ci-dessus de la secrétaire d’état lors des échanges avec élus et professionnels donne le ton de l’importance de l’accompagnement. Aujourd’hui, il est compliqué pour certaines familles de se rendre en établissement et demander une aide. Aujourd’hui, dix millions de personnes sont touchées directement ou indirectement, par un handicap. Seuls 400 000 d’entre elles bénéficient d’une aide à domicile. « L’accompagnement doit intervenir auprès de ces personnes pour éviter l’isolement » pour Sophie Cluzel. Une réflexion à été longuement portée sur les possibilités de mise en place de mesures pour accompagner et être au plus près des personnes qui nécessitent l’aide. Une mise en place de cet accompagnement se réfléchit au niveau de l’État.« Il faut qu’en 2020, nous soyons prêts et qu’on ait une vision nationale »

Martin Baranger

Publié le 26/04/2019

Vous pouvez partager